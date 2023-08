Prachtig beeld: ‘Madam Bakster’, die beviel van dochter van overleden man Kobe, zorgt met Aster voor viergeslacht

© IF

MALDEGEM/GENT/KNOKKE-HEIST

Onderneemster Laura Verhulst (30), ook bekend als ‘Madam Bakster’ van de gelijknamige bakkerij in Gent, zorgde met baby Aster voor een vrouwelijk viergeslacht. Midden juli was ze bevallen van haar dochtertje, wiens papa in december 2021 overleed aan maagkanker.