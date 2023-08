Vlaming (24) die internationaal geseind stond na gruwelijke gijzeling en foltering opgepakt in Hongarije

De Hongaarse politie heeft vorige week de voortvluchtige Michael D. (24) uit Mol opgepakt in Boedapest. D. stond internationaal geseind na een gruwelijke gijzeling en foltering in het drugsmilieu. Het slachtoffer werd eind februari zwaar toegetakeld aangetroffen in Poppel (Ravels).

Enkele arbeiders van de gemeente Ravels verwittigden op donderdag 23 februari de hulpdiensten omdat ze een gewonde Nederlandse man hadden aangetroffen op de AA-valleiroute in Poppel. De 37-jarige Henri W. uit Nijmegen was zwaar toegetakeld: in zijn voorhoofd was het woord ‘dief’ gekerfd, de man miste onder meer een vinger en hij had nog verschillende ernstige snij - en steekwonden. Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart.

De voorbije weken en maanden pakte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen al drie verdachten op: de 23-jarige Avery J. uit Lommel, de 23-jarige Donchamarro F. uit Hasselt en een 20-jarige Nederlander uit Mol. De politie voerde in Mol een huiszoeking uit bij een vierde verdachte, Michael D. (24), maar hij kon niet worden aangetroffen.

De man was op de vlucht geslagen en bleek zich schuil te houden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Daar werd hij vorige week vrijdag opgepakt door de Hongaarse politie. Binnenkort wordt beslist over zijn overlevering naar ons land.