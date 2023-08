Man gearresteerd na steekpartij in buurt van British Museum

De Londense politie heeft de vermoedelijke dader van een steekpartij in de buurt van het British Museum kunnen arresteren, zo meldt de Metropolitan Police. Het slachtoffer werd met steekwonden in de arm naar het ziekenhuis afgevoerd.

Volgens de politie gaat het niet om een terreurdaad en was er “geen bijzonder risico voor het publiek”. Toch werd het museum ontruimd om het zekere voor het onzekere te nemen.

Het geweld vond dinsdag plaats op het kruispunt tussen Great Russell Street en Museum Street, nabij de hoofdingang van het beroemde museum. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld voordat hij naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

“Het museum is tijdelijk gesloten wegens een incident in de buurt”, aldus de woordvoerder van het museum. “We zullen bezoekers op de hoogte houden zodra we opnieuw kunnen openen.”