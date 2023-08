Man die Nico (46) fatale duw gaf op parking van Carrefour, blijft maand langer in cel

Op de parking van de Carrefour langs de Albertlaan in Ninove kwam het woensdag tot een confrontatie tussen G.F. en Nico De Groote. Naar verluidt werd een vriend van Nico lastiggevallen door G. Hij kwam tussenbeide maar kreeg daarbij een ferme duw te incasseren. Hij kwam ten val en liep daarbij ernstige verwondingen op die hem uiteindelijk zaterdag fataal werden.

Uit goede bronnen hebben we vernomen dat zowel de dader als het slachtoffer stomdronken waren op het moment van de feiten. Ze zouden allebei kampen met een drankprobleem. G. is afkomstig uit Nederland, maar woont al een tiental jaar in Brussel. Voordien was hij zanger in een Nederlandse latino- en salsaband.

“Het ging niet goed met mijn neef”, zegt een familielid van G. “Ik had hem gezegd dat hij moest stoppen met de drank. Ik ben in shock, ik had nooit kunnen denken dat G. zoiets zou uitrichten. Want op zich is het geen kwaaie jongen.”

G.F. werd meteen na de feiten gearresteerd en zit sindsdien in de cel. Dinsdag moest hij voor de raadkamer in Dendermonde verschijnen. Daar werd beslist dat hij nog minstens een maand langer in de cel moet blijven. Die informatie werd bevestigd door het parket. Zowel zijn advocaat als het parket wenst in het kader van lopende onderzoek geen verdere informatie vrij te geven.