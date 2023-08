KAA Gent zet zich schrap voor komst van Poolse relschoppers: “We nemen tal van maatregelen om de veiligheid te garanderen”

KAA Gent speelt woensdag thuis tegen Pogon Szczecin. De fans van de Poolse club hebben geen al te beste reputatie. Vorig jaar zorgden ze in Denemarken voor zware rellen. In Gent nemen club en politie daarom extra maatregelen voor de match in de derde voorronde van de Conference League

“Op basis van de risicoanalyse voor deze partij zullen wij een grotere inzet voorzien dan pakweg tegen Sint-Truiden.” Dirk De Sutter, woordvoerder van de Gentse politie, bevestigt daarmee het speciale karakter van partij tussen KAA Gent en Pogon Szczecin.

“We staan in nauw contact met onze Poolse collega’s. De reputatie van de Pogon-fans is niet onbesproken. We hebben daarom mensen op het terrein die het Pools machtig zijn. Communicatie is immers zeer belangrijk. Onze inzet zal vergelijkbaar zijn met de partij tegen West Ham: helikopter in de lucht en steun van de federale reserve en de naburige politiezones.

Heethoofden

Navraag bij Poolse media leert ons dat Pogon Szczecin typisch Poolse supporters heeft: luidruchtig en fanatiek. Hoewel het Poolse voetbalpubliek niet meer synoniem staat met heethoofden en agressie, zijn er nog overblijfselen van hun vroegere ultracultuur. In de vorige ronde van de Conference League, toen Pogon Szczecin zonder publiek moest spelen, daagden er toch een honderdtal fans op aan het stadion. Eén ervan klom ook op het dak. (lees verder onder foto)

Poolse fans op de vuist met de politie na de match tegen Bröndby — © Hools.net

“Ik ben er nooit helemaal gerust in, behalve als er 21 brave Slowaakse fans meereizen met MSK Zilina, zoals in de vorige ronde”, zegt directeur Organisatie van KAA Gent Dirk Piens. Daags voor de match tegen Pogon Szczecin is zijn plan van aan al klaar: “Wij hebben zoals altijd meteen na de loting al een risicoanalyse gemaakt van de mogelijke tegenstanders.”

Honden

Uit voorzorg licht Piens slechts een handvol details toe: “We zetten extra stewards in en dat zijn mensen met veel Europese ervaring. We voorzien ook led-schermen om de Pogon-fans in hun eigen taal te informeren over de Belgische voetbalwetgeving en buiten het stadion hangen wegwijzers in het Pools. We schakelen ook honden in die gespecialiseerd zijn in het vinden van pyrotechnisch materiaal. Allemaal om de veiligheid in het stadion te bevorderen.” (lees verder onder foto)

Een gewonde Poolse supporter tijdens de match tegen Bröndby — © Hools.net

Het is duidelijk: de harde kern van Pogon Szczecin bestaat niet uit doetjes. Vorig jaar waren Pogon-fans betrokken bij zware rellen tijdens de uitmatch op bezoek bij het Deense Bröndby. UEFA strafte de club met drie uitwedstrijden zonder Pools publiek. Dat werd er uiteindelijk maar één, en twee voorwaardelijk. “Pogon Szczecin is er dus bij gebaat dat in het stadion alles probleemloos verloopt”, zegt Piens.

Feyenoord

Nog een opvallend detail, volgens Piens: “We weten dat er Feyenoord-fans zullen afzakken naar Gent. Die groep is volledig in beeld gebracht. De vriendschap tussen Pogon en Feyenoord is al langer een feit. Vergeet niet dat er ook Gentse fans een abonnement hebben bij Feyenoord, dus op zich hoeft dat geen problemen te veroorzaken.”