Dan toch een akkoord: ook thuiswedstrijden van U23-teams in Challenger Pro League op televisie te zien

Het heeft lang geduurd en er was veel discussie, maar uiteindelijk komen de thuiswedstrijden van de beloftenteams in de Challenger Pro League gewoon op televisie. Dat heeft de Pro League dinsdagnamiddag officieel aangekondigd.

Er werd gevreesd dat de openingswedstrijden van Beerschot (vrijdag op bezoek bij RSCA Futures), Lierse (zaterdag op bezoek bij Club NXT) en SK Beveren (zondag op bezoek bij Jong Genk) niet op televisie zouden komen omdat er minder dan een week voor de competitiestart nog geen akkoord was met rechtenhouder Eleven DAZN.

Toen het tv-contract in 2020 werd afgesloten was er van U23-teams nog geen sprake. Eleven hoopte dat de Pro League zou instaan voor de bijkomende productiekosten, maar daar was veel discussie over. Uiteindelijk zijn de Pro League en de rechtenhouder blijkbaar toch tot een akkoord gekomen.

“Ik wil alle U23-clubs en Eleven DAZN danken voor hun constructieve houding tijdens de gesprekken”, aldus Pro League-CEO Lorin Parys in een persbericht. “Het is mooi dat we aan de vooravond van een spannend seizoen van de Challenger Pro League met een nieuw competitieformat en een volwaardige reeks van 16 teams kunnen aankondigen dat de fans elke wedstrijd van de 16 clubs zullen kunnen volgen via Eleven DAZN.”