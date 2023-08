Frankrijk overklast Marokko, nu wacht clash met gastland Australië in de kwartfinales van vrouwen-WK

Frankrijk heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales op het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. In Adelaide haalden ze het in de achtste finales met 4-0 van Marokko. In de kwartfinales nemen de Fransen het nu op tegen Australië.

Na 23 minuten was de wedstrijd al gespeeld. Kadidiatou Diani (15’), Kenza Dali (20’) en Eugenie Le Sommer (23’) hadden toen al voor een 3-0 tussenstand gezorgd. Met haar tweede doelpunt van de wedstrijd zette Le Sommer na 70 minuten de eindstand op het scorebord.

Vier jaar geleden werden de kwartfinales het eindstation voor Frankrijk op het WK in eigen land. Toen gingen ze er in Parijs nipt uit tegen de Verenigde Staten, de latere winnaar.

Deze keer is outsider Australië de tegenstander bij de laatste acht. Beide landen kijken elkaar zaterdag in Brisbane in de ogen. Voor de VS is het toernooi afgelopen. Zij werden in de achtste finales na strafschoppen uitgeschakeld door Zweden, dat het in de kwartfinales opneemt tegen Japan.