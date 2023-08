Brandstoflek bij gezonken binnenschip in Dendermonde: “Lijkt niet om grote hoeveelheden te gaan”

Er lekt brandstof uit het binnenschip dat maandag in de Schelde is gezonken. Maar het lijkt voorlopig niet om grote hoeveelheden te gaan. Dat is vernomen bij de Vlaamse Waterweg en het lokale bestuur.

In Grembergen is maandag een vrachtschip van 50 meter, geladen met bakstenen, in sneltempo gezonken. Na een vruchteloze reddingsactie wordt op de locatie dinsdag ook onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de scheepvaart. Maar ter plaatse blijkt dat er weinig bijkomende verontreiniging wordt vastgesteld.

“Als een schip zinkt, is er sowieso natuurschade”, zegt waarnemend burgemeester Dirk Abbeloos. “De lading is in dit geval geen probleem. “Het enige verontreinigende is hier de motor, en het lijkt te gaan om een beperkte hoeveelheid brandstof.”

Indien nodig zal de milieuverontreiniging onderzocht worden door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), maar door de stroming is de meeste brandstof al verspreid.