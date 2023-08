Een pizza van 50 euro? Nieuw Italiaans restaurant zet hem op de kaart: “Helemaal niet duur voor wat je krijgt”

Na negen jaar een succesvol restaurant te runnen in Koksijde, willen Haron Eshaghzey (54) en Maniga Aidimohamad (55) Gent veroveren. Op hun kaart staan Italiaanse klassiekers, maar ook een pizza met... kaviaar.

Haron en Maniga groeiden op in Afghanistan, maar vluchtten dertig jaar geleden weg voor het geweld. Ze trokken naar Moscou om te studeren - Haron studeerde af als piloot, Maniga als tandarts - en gingen later in Mechelen wonen, waar ze twee kinderen kregen en een restaurant begonnen: Roma.

Later verhuisde het koppel naar Koksijde, waar ze negen jaar lang restaurant Doornepanne openhielden. Het draaide als een tierelier en toch besloten Haron en Maniga in 2021 om het te sluiten. “Wanneer onze zonen naar het binnenland verhuisden, zijn we hen achterna gegaan”, zegt Maniga. (Lees verder onder de foto)

Het koppel besloot om opnieuw te beginnen in Gent. In een lang, smal pand in de Hoogpoort zetten ze tafels, stoelen, banken, een toog, een keuken en toiletten… op een week tijd. De naam, Porta Alta, verwijst naar de straat.

Verzot op kaviaar

Op de kaart staan Italiaanse klassiekers (zoals lasagne, pizza margherita en calzone), ijs van Verdonck en... een pizza met smetana (zure room), gerookte zalm, rode ui, bieslook, oregano en kaviaar. “Je kan dat nergens anders vinden in ons land”, zegt Haron trots. “Ik kwam op het idee doordat ikzelf verzot ben op kaviaar. Onze vrienden waren ook heel enthousiast. Hopelijk wordt het een succes.” (Lees verder onder de foto)

Voor een pizza met kaviaar betaal je 50 euro. Ter vergelijking: de andere pizza’s van Porta Alta kosten tussen de 11 en 18 euro. “Ik vind de pizza helemaal niet duur voor wat je krijgt”, zegt Haron. “Je krijgt kwaliteitskaviaar, kwaliteitszalm en het deeg maken we zelf volgens een eigen recept. Het is zodanig lekker dat je het op zich kan eten.”

Bovendien werken Haron en Maniga enkel met verse producten. “We hadden een klant in Koksijde die speciaal uit Oostende kwam voor onze spaghetti bolognese. Er kwamen ook regelmatig grote namen langs die we nu allemaal doorverwijzen naar onze pizzeria in Gent. Het is de rit meer dan waard.”

INFO: Porta Alta, Hoogpoort 3. Elke dag open van 11.30 tot 15 uur en van 17 tot 22 uur. Website: porta-alta.com

