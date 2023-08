Honderdtal arrestaties bij internationale politieactie tegen internetoplichters

Bij een gezamenlijke politieoperatie tegen West-Afrikaanse georganiseerde misdaad gespecialiseerd in internetoplichting zijn in verschillende landen zowat honderd mensen gearresteerd. Ook werd ongeveer twee miljoen euro in beslag genomen, meldt Interpol dinsdag in een persbericht.

De operatie kreeg de naam ‘Operatie Jakhals’ en was gericht tegen georganiseerde misdaadgroepen in West-Afrika, zoals de ‘Zwarte Bijl’. Er werden ruim 1.100 verdachten geïdentificeerd, van wie er 103 gearresteerd werden. Meer dan 200 bankrekeningen werden eveneens geblokkeerd.

Deze criminele groepen, gewelddadige bendes en maffia-achtige organisaties staan bekend om hun online zwendel: zwendel via e-mails van bedrijven, liefdeszwendel, erfeniszwendel, creditcardfraude, belastingfraude, zwendel met vooruitbetalingen en witwaspraktijken.

Opvallend was dat enkel en alleen in Portugal al 1,4 miljoen euro in beslag werd genomen. In Ierland leidde de operatie dan weer tot 34 arrestaties. In totaal namen 21 landen deel aan de operatie, waaronder België. Of er ook in ons land arrestaties of inbeslagnames plaatsvonden, is vooralsnog niet bekend.

‘Operatie Jakhals’ vond volgens Interpol plaats tussen 15 en 29 mei. Een soortgelijke operatie resulteerde in 2022 in de inbeslagname van 1,2 miljoen euro en 75 arrestaties. “De boodschap aan West-Afrikaanse criminele netwerken is sterk: waar ze zich ook verbergen in cyberspace, Interpol zal ze meedogenloos opjagen”, besluit Interpol.