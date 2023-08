‘Colruyt Cupido’ Evelyn hoopt vrouw te vinden op wie vriend verliefd werd tijdens het winkelen: “Niet geschoten is altijd mis, toch?”

Wat doe je als je mogelijk de vrouw van je leven tegen het lijf loopt in de supermarkt, maar haar niet durft aan te spreken? Kans verkeken, lijkt het, maar voor een goede vriend van Evelyn Gomez uit Sint-Niklaas is er toch nog een sprankeltje hoop. Evelyn ontpopte zich tot ‘Colruyt Cupido’ en is met een affiche en via sociale media volop op zoek naar de dame in kwestie. “Ik heb nogal een romantische ziel, maar wie weet wat hier uit zal komen”, aldus Evelyn.

Is er een liefdessprookje in de maak in Sint-Niklaas? Als het van Evelyn afhangt in ieder geval wel, want ze is als ‘Colruyt Cupido’ op zoek naar een vrouw die het hart van één van haar goede vrienden sneller deed slaan in de supermarkt. “Maandagnamiddag kwam een goede vriend langs nadat hij boodschappen had gedaan in de Colruyt in de Nijverheidsstraat in Sint-Niklaas”, vertelt Evelyn.

“Hij was naar eigen zeggen vijf minuten dolverliefd op een vrouw die zijn pad kruiste in de supermarkt, maar hij vond niet de durf om haar aan te spreken. Hij vertelde in geuren en kleuren dat ze naast elkaar stonden aan de kassa, hun winkelkarren tegelijk achterlieten en ook nog eens naast elkaar geparkeerd stonden. Helaas werd er geen vervolg gebreid aan hun nog wel erg prille romance.” (Lees verder onder de foto)

Het zoekertje is ook terug te vinden aan het prikbord in de Sint-Niklase Colruyt. — © yjs

Zoekertje

Toen Evelyn diezelfde nacht opstond voor haar pasgeboren baby, nam haar romantische ziel het even over en maakte ze een affiche met daarop een boodschap van ‘Colruyt Cupido’. “Een droge post op Facebook had waarschijnlijk niemand opgemerkt, maar het zoekertje van Colruyt Cupido blijkt toch niet in dovemansoren te vallen”, vertelt Evelyn.

“De beschrijving van de kledij en het uiterlijk van de vrouw is vrij concreet waardoor de dame in kwestie zich wel aangesproken zal voelen als ze de affiche leest. Het begon als iets ludieks, maar hoop stiekem dat we in ieder geval te weten komen wie de vrouw is. De kans bestaat natuurlijk dat ze al lang van straat is, al lagen er in ieder geval geen babyspullen in haar winkelkar. Niet geschoten is altijd mis, toch?”

Wie ‘Colruyt Cupido’ kan helpen om raak te schieten, kan Evelyn contacteren via Facebook.