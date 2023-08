Ex-judoka Ann Simons (43) en haar vriend Wim Bijnens (51) zitten vast in een berghut in Noorwegen. — © rr

Hasselt

Storm Hans geeft delen van Noorwegen en Zweden er flink van langs. Ze krijgen er het ergste noodweer in vijftig jaar over zich heen. Het Hasselts koppel Ann Simons en Wim Bijnens zit al twee dagen vast in een berghut in Jotunheimen.