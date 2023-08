“Apple brengt iPhone 15 eind september op de markt”

Techgigant Apple zal halverwege september de nieuwe generatie iPhones aankondigen. Een week later zouden die dan op de markt moeten verschijnen. Dat schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman, gespecialiseerd in verslaggeving over Apple.

Het is bijna een jaar geleden dat Apple de iPhone 14 aankondigde op een evenement op 7 september 2022. Maar Apple-liefhebbers kunnen al opnieuw uitkijken naar een nieuwer model. De iPhone 15 en de iPhone 15 Pro zouden namelijk rond 22 september op de markt verschijnen. Dat schrijft techjournalist Mark Gurman, wereldwijd beschouwd als de meest vooraanstaande journalist als het op Apple aankomt. De nieuwe generatie iPhones zal volgens hem aangekondigd worden op een evenement op 12 of 13 september en zal ongeveer een week later in de winkel liggen.

Zoals verwacht zal de iPhone 15 een USB-C-oplaadpoort hebben. Door nieuwe Europese wetgeving moeten alle smartphones tegen 28 december 2024 zo’n USB-C poort hebben en dus moet Apple komaf maken met de Lightning-oplader.

Bij het Pro-model zullen, volgens informatie van Gurman, de randen rond het scherm een derde dunner zijn dan bij de voorlopers. Ook zal het model een titanium frame hebben dat lichter aanvoelt dan het huidige roestvrijstalen ontwerp. Verder zullen er grote cameraverbeteringen zijn en zal die nieuwe iPhone een veel snellere processor gebruiken.

