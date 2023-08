Vraag naar kraamzorg nog nooit zo hoog in Vlaanderen

Nog nooit was de vraag naar kraamzorg in Vlaanderen zo hoog als nu. Vorig jaar werden 16.677 dossiers geopend, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg aan minister van Welzijn Hilde Crevits. “Een beetje hulp na de geboorte kan voor gezinnen met een pasgeboren baby dan ook een wereld van verschil maken”, aldus Schryvers.

Kraamzorg is een vorm van gezinshulp die vrouwen en hun gezin na de geboorte van een baby helpt wennen aan de nieuwe situatie. De kraamhulp kan een handje toesteken bij de zorg voor het kind of lichte huishoudelijke taken overnemen.

Het afgelopen decennium steeg het aantal dossiers kraamzorg in Vlaanderen gestaag. Van net geen 10.000 dossiers in 2013 evolueerde dat aantal tot bijna 16.700 afgelopen jaar. Enkel tijdens coronajaar 2020 liep het cijfer terug tot 14.617. Maar in 2021 vonden gezinnen de weg wel terug. Het ging toen om 16.348 dossiers, welgeteld eentje minder dan in 2019.

“Mogelijk is de federale beslissing om de verblijfsduur in het ziekenhuis na een bevalling minder te financieren, mee verantwoordelijk voor de stijgende vraag naar kraamzorg”, zo verklaart Joyce Van De Winkel, woordvoerder van de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement. “Vrouwen worden daardoor sneller ontslagen uit de kraamkliniek. Er wordt ook steeds meer ingezet op de zorg aan huis voor kersverse moeders.”

Per dossier kraamzorg werd in 2022 gemiddeld 31,83 uur gezinszorg gepresteerd. “Door een goede afstemming en opvolging van de zorg in de kraamkliniek en thuis geven we jonge gezinnen meer kansen op een goede start. Ook kunnen eventuele postpartumproblemen, zoals een depressie, snel gedetecteerd of van kortbij worden opgevolgd”, aldus Schryvers.