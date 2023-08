Eigenaars al week op zoek naar roofvogel die ontsnapte uit opengebroken kooi: “Hoe langer het duurt, hoe kleiner zijn kansen”

In Heule zijn de eigenaars van Thor, een zes jaar oude agoeja of Chiliarend, al een week lang op zoek naar hun vogel die in de nacht van woensdag op donderdag is ontsnapt uit de volière in hun tuin. Het gaat om een forse, grijze roofvogel van zo’n 80 cm groot. “Hij ontsnapte uit de volière nadat onbekenden de kooi hebben geopend en de langveter waaraan de vogel vastzat, werd doorgesneden”, zegt Virginie Lorez.

Via sociale media heeft de familie Lorez vorige week al verschillende oproepen gedaan om uit te kijken naar Thor. “We kregen al een tiental meldingen binnen, allemaal mensen uit de regio. De laatste melding dateert van dinsdagochtend ergens in de buurt van de Vennestraat in Kortrijk. We vragen iedereen om ons snel te waarschuwen zodat we het dier kunnen vangen. Er is geen gevaar dat Thor mensen aanvalt. Maar hoe langer hij in vrijheid rond vliegt, hoe kleiner de kans op overleven.” (lees verder onder de foto)

De kans dat Thor overleeft in de vrije natuur is eerder klein. — © IF

Thor leefde altijd in gevangenschap en is eigendom van de vzw Valkerij Scandiaca. Overleven in de vrije natuur is onwaarschijnlijk. “Normaal voedt een Chiliarend, die in de vrije natuur leeft in Zuid- en Noord-Amerika, zich met klein wild en kleine vogels. Thor heeft gelukkig nog genoeg reserves om het tot drie weken te overleven zonder voedsel. Het grootste gevaar vormen de twee riempjes en de draainagel aan de poten. De kans bestaat dat hij hierdoor verstrikt raakt tussen bijvoorbeeld de takken van een boom. En dan ziet het er slecht uit voor Thor”, zegt Virginie Lorez. (lees verder onder de foto)

De langveter waaraan Thor vastzat is duidelijk doorgesneden. — © IF

Niet eerste keer

Vader Patrick Morez is valkenier en trainde de vogel de laatste jaren dagelijks. Vroeger gaf hij met de vzw Scandiaca regelmatig demonstraties met Thor en andere roofvogels . “We hebben het er het raden naar wie de vogel heeft vrijgelaten, maar het is niet de eerste keer dat een volière werd opengebroken bij ons. Misschien iemand die problemen heeft met het feit dat die roofvogels in gevangenschap leven”, denkt Virginie. “Maar door Thor vrij te laten, bewijst hij ons en zeker de vogel geen dienst. Overleven voor een vogel als Thor in de vrije natuur is niet eenvoudig.” (lees verder onder de foto)

Met de vzw Scnadiaca werden regelmatig roofvogelshows gegeven onder meer met de Chiliarend en een Amerikaanse zeearend. — © IF

Het is niet de enige kooi die werd geopend, maar de Chiliarend is wel de enige die is ontsnapt. “We hebben ondertussen het Vogelopvangcentrum (VOC) in Beernem verwittigd dat Thor is ontsnapt. Hopelijk kunnen we hem snel vangen en terug in veiligheid brengen.”

Wie de vogel heeft gezien kan dit altijd melden aan de eigenaars via het nummer 0479-56.61.93.