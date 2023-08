PODCAST SOLANGE 1. De zoektocht: “Ik heb een baby gered, in mei 1944. Hoe zou het nu met haar zijn?”

In het appartement van haar overleden oma vindt Sofie een oud krantenzoekertje. Het staat vol vreemde namen, en verwijst naar Wereldoorlog II. Mimi, haar lieve oma, zou in de oorlog een echte verzetsheldin geweest zijn. Maar waarom heeft ze daar nooit iets over verteld? Ze gaat op zoek in de eerste aflevering van onze nieuwe podcast ‘Tijdens de oorlog was ik Solange’.