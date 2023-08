PODCAST SOLANGE 3. De herinnering. “Ze was mijn mama voor één dag. Maar ik heb dat 52 jaar lang niet geweten”

Wat als je op je 52ste plots een brief krijgt? Een brief waarin staat: “Hallo, het spijt me om zomaar in uw leven binnen te vallen. Maar ik heb u ooit gered van de Duitsers…” In deze laatste aflevering van onze podcast ‘Tijdens de oorlog was ik Solange’ vertellen we het verhaal vanuit het standpunt van Roseline, die jarenlang worstelde met haar verleden. Tot ze Solange leerde kennen, en de puzzel in elkaar viel.