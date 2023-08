Dode in kraakpand na vechtpartij: “Slachtoffer zo zwaar toegetakeld dat zijn identiteit nog onbekend is”

Bij een zware vechtpartij tussen illegalen die zich verschansten in een kraakpand in de Kolveniersstraat in Vilvoorde is een man omgekomen. Over de identiteit van het zwaar toegetakelde slachtoffer is nog niets bekend. Woensdag vindt een autopsie plaats.

Het drama speelde zich maandagavond af in een pand aan de Kolveniersstraat 1 dat eigendom is van Katholiek Onderwijs Vilvoorde met het oog op een latere uitbreiding van Het College. “De voorbije maanden werd al via de wijkpolitie vastgesteld via dat het geregeld gekraakt werd door mensen vanuit het Oostblok”, legt burgemeester Hans Bonte (Vooruit) uit. “Het KOV heeft daarbij gedaan wat we bestuurlijk hebben opgelegd, met name het pand hermetisch afsluiten omdat er in het verleden al eens gevochten werd. Dat is tot voor kort gelukt, maar blijkbaar werd de afsluiting nu toch opengebroken met dramatische gevolgen.”

Knuppels en mes

Een man werd met bruut geweld omgebracht. “Het ging er blijkbaar zodanig gewelddadig aan toe dat zijn identiteit nog niet bekend is. Kort voordien heeft de politie op de Grote Markt mensen met knuppels en een mes bestuurlijk aangehouden. Zij kwamen blijkbaar vanop die locatie. Er was in totaal een 14-tal mensen aanwezig. Een van hen heeft de hulpdiensten verwittigd. Ook de buren vertelden bij aankomt van de politie dat het er lelijk aan toe is gegaan.”

“Het zijn blijkbaar allemaal mensen vanuit de Romagemeenschap”, vervolgt Bonte. “ Ze komen onder meer uit Georgië, Slovakije en Tsjechië. Er zitten een aantal mensen bij die al bij herhaling door de politie zijn opgepakt en voorgeleid. Er loopt een gerechtelijk onderzoek. Alle aanwezigen worden nu verhoord om te zien wie verantwoordelijk is. Woensdag zal er een lijkschouwing gebeuren.”

Pijnlijk falen

Volgens Bonte gaat het om een pijnlijk voorbeeld van een falend asielbeleid. “Het gaat om mensen die al bij herhaling – dat blijkt uit de ondervragingen – opgepakt zijn door de politie wegens niet legaal in het land. Ze veroorzaken overlast door dronkenschap en vechtpartijen. De Dienst Vreemdelingenzaken wordt telkens geconsulteerd, maar ze worden zomaar terug op straat gezet. De politiediensten maken mee dat ze mensen interpelleren die al 7 of 8 keer uitgewezen zijn. Dus is het een pijnlijk falen van een asielbeleid dat niet kan hard maken waar ze voor staat: dat mensen uitgewezen worden als ze voor overlast zorgen of criminele feiten stellen. Dan hokken ze samen en gebeuren er drama’s zoals deze. We gaan nu opnieuw contact opnemen met het KOV om het pand zo goed als mogelijk af te sluiten.”