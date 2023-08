Groot Wagner-kamp in opbouw vlak bij Oekraïense grens: “Ze plannen van daaruit ontwrichtende acties”

Op de Wit-Russische luchtmachtbasis van Zyabrovka, op zo’n veertig kilometer van de Oekraïense grens, wordt er een groot tentenkamp opgetrokken dat uiteindelijk Wagner-huurlingen moet huisvesten. Volgens sommige bronnen zou er plek zijn voor zo’n 1.000 strijders.

Het Oekraïense National Resistance Center geeft aan dat er in de toekomst plannen zijn om die Wagner-troepen “ontwrichtende acties” te laten uitvoeren aan de grens met Oekraïne. Op 21 juli zou het Oekraïense leger al sabotage-acties gemeld hebben aan de grens met de regio. Die zouden wel onsuccesvol geweest zijn, volgens Oekraïne.

Het is wel niet helemaal duidelijk waar de Wagner-huurlingen zich precies bevinden en wat ze van plan zijn. De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko verklaarde eerder al dat hij na de mislukte opstand van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin de Wagnertroepen onderdak zou bieden in zijn land. Hij zei ook dat zij het Wit-Russische leger zouden trainen.

Militaire oefeningen aan Poolse grens

Het is dan ook merkwaardig dat het Wit-Russische leger opvallend veel militaire oefeningen houdt in de buurt van de Poolse grens. Zo deelde het Wit-Russische ministerie van Defensie onlangs foto’s waarop schietoefeningen getoond werden op het militair terrein van Gozhsky, op zo’n 15 kilometer van de Poolse grens.

Als reactie heeft Polen al meer troepen naar de grens met Wit-Rusland gestuurd. De spanningen tussen Polen en Wit-Rusland lopen de laatste tijd hoog op. Onlangs was er nog onrust over het feit dat Wit-Rusland het Poolse luchtruim had geschonden. Wit-Rusland ontkende eerste, maar zei later dat het om een geplande militaire oefening ging. Polen stuurde extra beveiling naar de regio en lichtte ook de NAVO in. (sgg)