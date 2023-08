Het Sam Baro-model bij KAA Gent: de wedstrijd van zijn eigen club uitzenden op zijn eigen zender. Met straks ook zijn eigen braadworsten?

De fans van KAA Gent die morgen niet naar het stadion voor de kwalificatiematch tegen het Poolse Pogoń Szczecin kunnen de match toch op televisie bekijken. Met dank aan de nieuwe eigenaar Sam Baro, die ook de regionale zender AVS in zijn portefeuille heeft. Het lijkt maar het begin van het Baro-model in Gent.

Uiteraard gaan we Sam Baro niet met Silvio Berlusconi zaliger vergelijken. Maar het verhaal dat de 46 jarige multiondernemer bij KAA Gent aan het schrijven is, doet er wat aan denken. De Italiaan was eigenaar van voetbalclub AC Milan en tegelijk had hij de populairste televisiestations in handen. Baro nam onlangs de Belgische topclub KAA Gent over, een paar maand nadat hij de nieuwe eigenaar was geworden van de Oost-Vlaamse televisiezender AVS. Buffalo-TV lijkt daarmee al in de kinderschoenen te staan.

Woensdagavond speelt Gent in de derde voorronde van de Conference League tegen Pogoń Szczecin, een Poolse ploeg. De grote nationale zenders toonden geen interesse en deden geen bod op de uitzendrechten. Maar Sam Baro wilde “een geste” doen naar de supporters die niet naar het Ghelamco-stadion kunnen komen.

Hij maakte een deal met Play Sports om de match toch te kunnen uitzenden. Een ingeving nadat de supporters de wedstrijd in de vorige ronde nergens konden bekijken. Play zorgt straks voor de captatie, het heeft er alle schijn van dat Baro de uitzendrechten betaalde. Met een totale jaaromzet van 80 miljoen euro kan dat – voor een bescheiden wedstrijd – geen onoverkomelijk probleem geweest zijn.

Buffalo-TV?

“Er is snel geschakeld”, zegt KAA Gent-woordvoerder Tom Vandenbulcke. “Dat kan als een clubeigenaar én de eigenaar van de lokale televisiezender dezelfde persoon zijn. Dan is 1+1 makkelijk 2.” AVS gaat woensdagavond niet voor de makkelijkste oplossing. “De wedstrijd wordt niet zomaar uitgezonden. Niko Laine, de vaste commentator van Eleven Sports, zorgt voor commentaar en wordt bijgestaan door Wim De Coninck.” Die laatste stond nog in het doel van KAA Gent.

“En er komen ook voorbeschouwingen en interviews, onder meer met onze trainer Hein. Het is voor écht.” (lacht) Met het uitzenden van deze wedstrijd linkt Baro zijn twee bedrijven, KAA Gent en AVS, voor het eerst aan elkaar. Het is geweten dat de ondernemer uit Assenede, op pakweg twintig kilometer van Gent, hard gelooft in lokale verankering. “Het is duidelijk dat KAA Gent en AVS in de toekomst meer gaan samenwerken”, zegt Vandenbulcke. Buffalo TV is nog niet geboren, maar lijkt toch al een eind in de zwangerschap te zitten. (lees verder onder foto)

Multi-ondernemer Sam Baro op zijn voorstelling, onlangs in de Ghelamco Arena. — © BELGA

Sam Baro heeft KAA Gent niet zomaar gekocht. Er lijkt een model achter te zitten. Onlangs werd hij ook eigenaar van De Feestarchitect. Het catering-bedrijf uit Lochristi - opnieuw in de Gentse rand - verzorgt onder meer de vip-maaltijden tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels, het Filmfest in Oostende en de Zesdaagse in het Gentse Kuipke.

Goede ploeg

Of de gerookte zalm voor de Gentse vips en de braadworsten voor de supporters straks ook van Sam Baro zijn? “Als De Feestarchitect kan helpen is dat een optie”, klinkt het in zijn entourage. Dit seizoen loopt het contract alvast nog met de cateraar die al jaren op KAA Gent actief is.

Het model hoeft trouwens niet te stoppen bij de worst. De belangrijkste activiteit van Baro blijft zijn Planet Group. Zijn bedrijf gespecialiseerd in rekrutering en interim zou zomaar het personeel van KAA Gent kunnen leveren. En dan heeft Sam Baro enkel nog een brouwer nodig. En een goeie ploeg, maar met zes op zes in de reguliere competitie lijkt dat voor dit seizoen al geregeld.