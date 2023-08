Na de vele incidenten in en om het Zuidstation in Brussel, met 238 politie-interventies in vijf maanden tijd, heeft de spoorwegpolitie tijdelijke maatregelen genomen. Een paar extra patrouilles en twee opzichtig geparkeerde – lege – politiecombi’s moeten de rust doen weerkeren. “Deze plek is al jaren een absolute ramp.”