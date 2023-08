Drie doden, één persoon kritiek en één vrouw in tranen: hoe een familie-etentje op een tragedie uitdraaide

Een Australische familiedinertje van vorige week zaterdag kent een tragische afloop: drie tafelgasten zijn overleden en een vierde vecht nog voor zijn leven. De waarschijnlijke oorzaak zijn giftige paddenstoelen. De politie onderzoekt of er sprake is van kwaad opzet.

Op zaterdag 29 juli waren Gail (70) en Don Patterson (70) uitgenodigd voor een lunch bij hun schoondochter Erin (48), die gescheiden leeft van haar man. Ook Heather (66), de zus van Gail, en haar man Ian Wilkinson (68) waren van de partij, net als de twee kinderen van Erin.

Enkele uren kregen de vier gasten te kampen met ontzettende buikpijn, waardoor ze naar het lokale ziekenhuis in Leongatha, niet ver van Melbourne, moesten. Al snel ging het van kwaad naar erger. De vier werden nog overgebracht naar het ziekenhuis van Melbourne om gespecialiseerdere zorg te kunnen krijgen, maar dat mocht niet baten: vorige vrijdag, zes dagen na het etentje, overleden de zussen Heather en Gail in het ziekenhuis. Een dag later stierf ook Don. De 68-jarige Ian vecht nog voor zijn leven en wacht op een levertransplantatie.

Paddenstoelen

Volgens de politie hebben de vier slachtoffers groene knolamanieten gegeten, een van de giftigste paddenstoelensoorten ter wereld. Maar opvallend genoeg verkeert gastvrouw Erin, die het eten bereid had, wél nog in een perfecte gezondheid. En ook haar kinderen, die een andere maaltijd zouden hebben gekregen, stellen het prima.

En dus verdenkt de politie Erin ervan dat ze haar familie met opzet vergiftigd heeft. “Ja, ze is een verdachte, omdat zij die maaltijden bereid heeft”, bevestigt inspecteur Dean Thomas.“Op dit moment zijn de sterfgevallen onverklaard. Het zou heel onschuldig kunnen zijn, maar we weten het gewoon niet.” Volgens Thomas zou het ook nog een tijdlang kunnen duren voor er een definitieve doodsoorzaak bekend is.

Wat Erin Patterson nog extra verdacht maakt, is dat haar ex Simon in mei 2022 21 dagen op de intensieve zorgafdeling heeft doorgebracht nadat hij bij hem thuis plots was ingestort. In een inmiddels verwijderd Facebook-bericht beschreef hij in juni 2022 hoe hij zestien dagen in coma had gelegen en hoe dokters al aan zijn familie gevraagd hadden afscheid van hem te nemen. Toch zouden Erin en Simon ondanks hun scheiding tegenwoordig vriendschappelijk met elkaar omgaan.

Erin Patterson zei in een verklaring tegenover de aan haar woning verzamelde persmeute alvast dat ze de maaltijd gemaakt had “voor de beste mensen die ik ooit gekend heb”. Van haar schoonmoeder hield ze naar eigen zeggen net zoveel als van haar moeder. “Ik heb niets gedaan, ik hield van hen”, zei ze. “Ik kan gewoon niet bevatten wat er is gebeurd. Het spijt me zo dat ze hun leven hebben verloren.”

