‘Gezonde zeelucht’ blijkt dan toch niet zó gezond: lucht aan kust bevat “significant” meer PFAS dan in het binnenland

In zeelucht blijkt “significant” meer PFAS te zitten dan in de lucht die je inademt in het binnenland of op de buiten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Hoe ongerust moeten we daarover zijn?

Wie aan zee gaat wandelen en daar de frisse zeelucht inademt, blijkt een “significant grotere” concentratie aan PFAS in te ademen dan wie diezelfde wandeling doet in het binnenland of op de boerenbuiten. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

LEES OOK. Slecht nieuws voor Zwijndrecht: sterk verhoogde PFOS-waarden bij luchtmetingen nabij 3M

Er werd gemeten op twee locaties in Knokke-Heist: in Duinbergen en het Zoute. Wat blijkt: de concentraties zijn “significant verhoogd” als je het vergelijkt met een stedelijk gebied als het Antwerpse Borgerhout, of een landelijke omgeving als Dessel.

© Martin Bertrand

Forever chemicals

PFAS zijn stoffen die water- en vuilafstotend zijn en die daarom in talloze producten gebruikt worden: in schoonmaakmiddelen, verpakkingen, antiaanbakpannen, regenjassen, enzovoort. “Maar het zijn forever chemicals: ze gaan niet weg, of maar heel langzaam”, zegt toxicoloog Jacob De Boer van de Vrije Universiteit Amsterdam. “De resultaten verrassen mij niet, omdat ook uit Nederlands en Noors onderzoek blijkt dat in kustgebieden vaak hogere concentraties PFAS in de lucht zitten. Hoe dat komt? Waarschijnlijk waait het eerst rond over land en zet het zich vast op het schuim op de golven van de zee. En wordt het daarna via de zee en de brekende golven aangeblazen over de kust.”

LEES OOK. Milieuvereniging laat zélf bloed van bewoners controleren op PFAS: “Waarom doet de overheid dit niet?”

Hoeveel PFAS in de lucht zit, varieert sterk. In het Zoute werd 0,082 nanogram per kubieke meter lucht gemeten. Dat is zeven keer meer dan in Borgerhout, en veertig keer meer dan in Dessel. Zo’n getal zegt natuurlijk niet zoveel: wat is de wettelijke norm waar je niet boven mag? “Die is er niet”, zegt De Boer. “Vlaanderen heeft die niet, Nederland ook niet. Nog niet. We moeten daar snel werk van maken.”

In het rapport spreekt het VITO over een “tijdelijk toetsingskader”, een ondergrens dus, voor bewoond gebied van 0,4 tot 2,2 nanogram per kubieke meter. Daar zit de zeelucht nog flink onder. “Er is dus geen reden tot paniek of acuut gevaar als je zeelucht inademt”, zegt De Boer. “Maar wat dit wel aantoont, is hoever we het hebben laten komen met die PFAS. Zelfs de gezonde zeelucht is erdoor verontreinigd. Om de concentraties niet nog te laten toenemen, moet PFAS-productie zo snel mogelijk verboden worden.”

Zowel VITO als De Boer wil dat er nu grondiger onderzoek komt naar de concentraties in de lucht en de mogelijke gevolgen ervan.

LEES OOK. Twee eenzame cowboys op één paard: de advocaten die 3M op de knieën willen krijgen