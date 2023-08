VIDEO. Johan Bakayoko stond al op vele lijstjes en bezorgt PSV met 2 assists ruime zege in derde Champions League-voorronde

PSV heeft zijn heenmatch van de derde voorronde van de Champions League in het niet-kampioenenspoor tegen Sturm Graz op overtuigende wijze met een overwinning opgeluisterd. De Oostenrijkers dropen in een regenachtig Philips Stadion kansloos af met 4-1. Uitblinker was de gegeerde Rode Duivel Johan Bakayoko, die helemaal ontbolstert bij de Eindhovenaren.

De gastheer kwam na amper vier minuten al op voorsprong dankzij jeugdproduct Isaac Babadi. De 18-jarige middenvelder werd aangespeeld door Rode Duivel Johan Bakayoko en werkte piekfijn af in de linkerbenedenhoek.

Halverwege de eerste helft zette kapitein Luuk de Jong de Eindhovenaren op een comfortabele dubbele voorsprong. Het speerpunt knikte een nieuwe assist van Bakayoko in de 22ste minuut tegen de netten.

Ook Noa Lang, die Club Brugge eerder deze mercato inruilde voor PSV, liet zich even voorbij het halfuur opmerken. De flankspeler viseerde in de 32ste minuut de vuisten van de Nederlandse doelman Kjell Scherpen, waarop De Jong in de rebound onhoudbaar zijn tweede treffer in doel vlamde. De bezoekers prikten op een handvol minuten van de rust tegen via Jon Gorenc Stankovic, die een corner binnenkopte.

Ei zo na scoorde Bakayoko tegen, maar Van Aanholt liep een gemaakt doelpunt vanuit buitenspel nog over de lijn.

Diep in de tweede helft diepte Ibrahim Sangaré (73’) opnieuw uit tot drie doelpunten verschil. Bakayoko ging in de 84ste minuut naar de kant voor landgenoot Yorbe Vertessen.

De return in de Merkur-Arena in Graz vindt over precies een week plaats. De uiteindelijke winnaar van het tweeluik komt in de vierde en laatste voorronde de Zwitserse Racing Genk-boeman Servette Genève of het Schotse Rangers van Nicolas Raskin tegen.

Verder hielden in het kampioenenspoor het Deense Kopenhagen en het Tsjechische Sparta Praag elkaar in hun heenwedstrijd op een 0-0 gelijkspel, terwijl het Poolse Rakow het Cypriotische Aris Limassol met 2-1 versloeg in hun eerste onderlinge ontmoeting.