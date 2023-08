Donald Trump haalt uit naar Biden: “Joe Crapuul sleept me voor de rechter midden in verkiezingscampagne die ik aan het winnen ben”

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft zijn Democratische rivaal en zittend president Joe Biden ervan beschuldigd hem te verhinderen om campagne te voeren door rechtszaak na rechtszaak op te starten. “Joe Crapuul sleept me voor de rechter midden in een verkiezingscampagne die ik ruim aan het winnen ben.”

“Dit dwingt me ertoe tijd en geld te besteden aan zaken die niets met mijn campagne te maken hebben”, verkondigde de voormalige Amerikaanse president tijdens een meeting in New Hampshire dinsdag.

Trump suggereerde dat de talloze gerechtelijke afspraken de komende maanden hem zullen verhinderen zich op het terrein te begeven. “Ik zou niet naar Iowa of New Hampshire kunnen gaan omdat ik in een rechtszaal zit dankzij een aanklager die me beschuldigt van onzin”, stelde hij.

De voorbije maanden werden drie verschillende rechtszaken ingeleid tegen de voormalige Amerikaanse president. Het gaat om het druk uitoefenen tijdens de presidentsverkiezingen van 2020, het nalatig omgaan met geheime documenten en het betalen van zwijggeld aan een pornoactrice. Trump pleit drie keer onschuldig.

Tijdens zijn meeting in Windham voegde Trump er nog aan toe dat hij “volgende week” een vierde keer in verdenking zal worden gesteld. Dit keer zou het kunnen gaan om de druk die hij uitoefende op een hoge verkiezingsambtenaar in de staat Georgia om stemmen voor hem te “vinden”.