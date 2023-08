Geen briljante assist, wel belangrijk doelpunt: Dries Mertens laat de netten trillen voor Galatasaray in voorronde Champions League

Galatasaray heeft dinsdagavond een stevige optie genomen op de vierde en laatste voorronde van de Champions League. De Turkse landskampioen legde in zijn heenwedstrijd van de derde voorronde het Sloveense Olimpija Ljubljana over de knie met 0-3.

Kerem Akturkoglu (9.) effende al vroeg het pad voor ‘Cim Bom’, terwijl Dries Mertens (48.) snel na rust ook zijn duit in het zakje deed met de tweede bezoekende treffer. Mertens ruimde met nog een kwartier op de klok plaats en zag langs de zijlijn Halil Dervisoglu (90.+1) de eindstand bepalen. De return in Istanboel volgt over exact een week.

In de play-offronde komt de uiteindelijke winnaar van het tweeluik uit tegen het Faeröerse Klaksvik of het Noorse Molde. Klaksvik, dat zich met kwalificatie voor de derde voorronde als eerste ploeg ooit uit de Faeröer wist te verzekeren van een Europese groepsfase, boog in zijn heenmatch een 0-1 achterstand nog om in een 2-1 zege.

In het niet-kampioenenspoor was het Portugese Braga met 3-0 te sterk voor het Servische TSC.