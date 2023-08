Zege voor pro-abortuskamp: poging om grondwetswijziging in Ohio te bemoeilijken weggestemd

Kiezers in de Amerikaanse staat Ohio hebben dinsdag een Republikeins voorstel om grondwetswijzigingen moeilijker te maken weggestemd. De stemming wordt gezien als een overwinning voor het pro-abortuskamp, aangezien er later dit jaar een referendum om abortus in de grondwet in te schrijven gepland staat.

Volgens het voorstel zou een supermeerderheid van 60 procent nodig geweest zijn voor een wijziging van de grondwet. Dat terwijl nu een gewone meerderheid volstaat.

In november trekken de inwoners van Ohio opnieuw naar de stembus. Dan mogen ze zich uitspreken over het al dan niet inschrijven in de grondwet van het recht op abortus.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof had in juni vorig jaar beslist het recht op abortus, dat al ongeveer 50 jaar bestond, op federaal niveau te schrappen. Elke staat kan daar sindsdien zelf over beslissen. Een aantal staten hebben daarop hun wetgeving verstrengd. In andere staten werd het recht op abortus in de grondwet ingeschreven.