Twintiger richt ravage aan nadat hij met wagen frituur binnenrijdt: “Ik mag er niet aan denken dat hij een meter verder was terechtgekomen”

Een wagen die woensdag om 4.20 uur aan de Smissenhoek in Erwetegem (Zottegem) aan het slippen ging, boorde zich in frituur ’t Smissenhoekske. De bestuurder raakte lichtgewond. De frituur ligt in puin, maar de zaakvoerders proberen hun zaak al tegen 17 uur open te krijgen.

Bestuurder M.V. (22) uit Erwetegem verklaarde dat hij om een ongekende reden aan het slippen ging en zo in een raam van de frituur terechtkwam. De jongeman kwam vanuit de richting van Zottegem en reed er op een rechte weg. Hij werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. (Lees verder onder de foto’s)

De wagen botste met zijn voorkant tegen de zijgevel van de frituur. — © RR

Brandweerpost Brakel kwam de brokstukken op de weg en in de zaak opruimen. — © RR

“Het was schrikken om 4.20 uur”, vertelt zaakvoerder Kendy Thiel van frituur ’t Smissenhoekske. “We wonen en slapen boven de zaak. Als hij onze frituur een meter verder - op de hoek - had geraakt, dan was de bovenverdieping misschien naar beneden gekomen. Ik mag er niet aan denken, want mijn dochtertje van zes jaar oud ligt daar boven te slapen. In elk geval zorgt het voor een hoop miserie.”

Ook schade aan interieur

Door de klap is het raam, maar ook het metselwerk rondom vernield. Zware arduinen gevelplaten zijn doormidden gebroken. In het interieur is er ook schade. Onder meer de radiator en enkele tafels zijn kapot. “In elk geval gaan we er alles aan doen om de zaak vanavond (woensdagavond, red.) te openen. Vanavond, dat is om 17 uur. Ik hoop dat dit lukt. De herstelkosten vallen onder de verzekering, maar om een en ander volledig hersteld te krijgen, zal het heel wat achternageloop worden.”

Brandweerpost Brakel kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen en stutte de gevel. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol.

Enkele tafels raakten beschadigd. — © RR