Fietser (84) overleden na aanrijding met vrachtwagen in Oudsbergen

De 84-jarige fietser uit Peer die dinsdagnamiddag in Meeuwen (Oudsbergen) werd aangereden door een vrachtwagen, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het parket.

Het ongeval vond dinsdagnamiddag rond 13.30 uur plaats, op het kruispunt van de Meeuwerbaan en Meeuweneinde. Het slachtoffer, een man die alleen aan het fietsen was, reed over de weg die onderdeel is van het fietsroutenetwerk. Een vrouw die achter hem reed, zou het ongeval hebben zien gebeuren. De tachtiger wilde de weg aan de overzijde van de Meeuwerbaan inrijden. Vervolgens volgde een aanrijding met de aankomende vrachtwagen die de fietser rechtsvoor van zijn voertuig raakte.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en verleenden de eerste hulp. Nadien brachten ze het slachtoffer over naar het ziekenhuis. De man verkeerde in kritieke toestand en is intussen aan zijn verwondingen overleden, bevestigt het parket.

De lokale politie Carma deed de eerste vaststelling waarna het parket van Limburg werd ingelicht. Zij stuurden een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen.