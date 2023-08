“Klimaatverschijnsel El Niño bedreigt Great Barrier Reef”

Een toonaangevende maritieme wetenschappelijke instantie in Australië vreest dat de koralen in het Great Barrier Reef dit jaar nog massaal verder zullen verbleken. Oorzaak is het klimaatverschijnsel El Niño, waardoor het water van oceanen opwarmt.

Het Great Barrier Reef beslaat 345.000 vierkante kilometer. Er leven ruim 1.500 vissoorten en 411 types van harde koralen. De voorbije jaren verbleekte het rif massaal vanwege de steeds hetere oceanen. Zelfs in 2022, toen het water koeler was, zagen wetenschappers massaverbleking. Sindsdien is er sprake van licht herstel, maar verwacht wordt dat het water van de oceanen opnieuw heter zal worden.

Het Australian Institute of Marine Science wijst erop dat hoewel het rif zich tijdens de “relatief milde” zomer in 2023 had gestabiliseerd, het kwetsbaar bleef. Volgens David Wachenfeld, directeur van het instituut, loopt het rif een verhoogd risico omdat “klimaatverandering leidt tot meer en ernstigere verbleking”.

Het Australische meteorologisch agentschap stelt dan weer dat het “waarschijnlijk” is dat El Niño de komende weken zal toeslaan, waardoor de temperaturen van het water in de Stille Oceaan zullen stijgen en er een nieuw risico op koraalverbleking ontstaat.

Wereldwijd heeft de gemiddelde temperatuur van de oceanen sinds april regelmatig de seizoensgebonden warmterecords overschreden. Volgens Wachenfeld is slechts een kleine verstoring voldoende om het recente herstel van de Great Barrier Reef terug te draaien.

Unesco wil het grootste koraalrif ter wereld al sinds 2021 toevoegen aan de lijst van erfgoed “in gevaar”. Australië werkt dat tegen, aangezien het om een enorm winstgevende toeristische attractie gaat. Op 1 februari, in het midden van de Australische zomer, zal Unesco de zaak herbekijken.