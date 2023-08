Nederlandse voetbalclub probeert duister verleden van nieuwe aanwinst letterlijk te wissen: “Had niet mogen gebeuren”

FC Emmen maakte maandagochtend de komst van Desley Ubbink bekend. De middenvelder werd in 2015 veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur, omdat hij als 20-jarige seks met een 14-jarig meisje had. Een communicatiemedewerker van de Nederlandse tweedeklasser probeerde het duistere verleden van Ubbink online te wissen.

De poging van de communicatiemedewerker om de veroordeling van Ubbink van zijn Wikipedia-pagina te verwijderen, werd ontdekt door een journalist en op X (voorheen Twitter) geplaatst. Het leverde een stroom van verontwaardigde reacties op.

Op het sociale medium vroegen mensen zich af waarom FC Emmen een veroordeelde zedendelinquent had aangetrokken en waarom de club dat duistere verleden in de doofpot probeerde te stoppen.

Privacygevoelig

FC Emmen-directeur Rinse Bleeker wilde in een reactie op het voorval geen uitspraken doen over de speler. “Dat is privacygevoelige informatie. Ik sluit niet uit dat we later nog wel met een statement komen. Een reactie vergt hier wat meer tijd.” Of de club bij het aantrekken van de speler, die zijn straf heeft uitgevoerd, op de hoogte was van diens verleden, wilde de directeur ook niet reageren.

Over de poging van de communicatiemedewerker om de Wikipedia-pagina van Ubbink aan te passen, wilde Bleeker wel iets zeggen. “Dat was een ondoordachte actie. Daar heb ik hem direct op aangesproken en dat is nu uitgesproken. Hij heeft zonder kwalijke bijbedoelingen gehandeld. Het is niet goed geweest, het had niet mogen gebeuren, maar daar staat nu een punt achter.”

Later kwam FC Emmen met een statement naar aanleiding van de vele reacties op de transfer. “Na de presentatie van Desley Ubbink is er commotie ontstaan”, klinkt het. “De directie van de club heeft vervolgens met Desley gesproken. Desley heeft daarbij aangegeven graag duidelijkheid te scheppen. Toen hij nog in Nederland woonde heeft hij in het uitgaansleven een meisje leren kennen en een aantal keer met haar afgesproken, dit gebeurde van beide kanten vrijwillig (In een verklaring schreef het slachtoffer dat ze bang was voor Ubbink en dat de seks haar werd opgedrongen, red.).”

“Na zijn vertrek naar Kazachstan is er aangifte gedaan en heeft hij vervolgens een werkstraf gekregen voor het feit dat het desbetreffende meisje minderjarig was, dat blijft natuurlijk strafbaar en die straf heeft hij geaccepteerd. Desley was jong en naïef en heeft spijt van wat er gebeurd is. We zijn inmiddels tien jaar verder en hij deelt zijn leven met zijn vriendin en hun dochtertje. Wij vinden dat Desley een kans bij ons verdient en ons kan versterken”, aldus FC Emmen.