Verdachte van steekpartij aan station van Blankenberge is 27-jarige man: “Hij viel ook de politie aan”

De feiten speelden zich dinsdagavond af aan het station. Rond 21.45 uur werd een 15-jarige jongen in de rug aangevallen met een mes. Hij werd verschillende keren gestoken en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. “Ondertussen mocht de 15-jarige jongen het ziekenhuis al verlaten”, aldus het parket van Brugge.

LEES OOK. 15-jarige gewond na verschillende messteken aan station van Blankenberge, politie schiet verdachte in de arm

De verdachte blijkt een Afghaan geboren in 1996. Hij verschanste zich in een leegstaand gebouw naast het station, de oude bibliotheek van Blankenberge. Toen de verdachte daar ook de politie aanviel, kreeg hij een kogel in zijn arm. Ondertussen mocht hij, net als de 15-jarige jongen, het ziekenhuis al verlaten. (lees verder onder de foto)

© jve

Waarom de man de jongen aanviel, is momenteel nog niet volledig duidelijk. Volgens bronnen werd het slachtoffer aangevallen toen hij een leegstaand gebouw wou betreden. “De verdachte zal nu verhoord worden over de feiten. Meer nieuws over de kwalificatie en de eventuele voorleiding volgt mogelijk later vandaag”, laat het parket nog weten.

Ondertussen staat het gebouw waar de Afghaan opgepakt werd, nog steeds onder politiebewaking. Het labo komt nog ter plaatse voor een sporenonderzoek.

© jve