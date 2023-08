VIDEO. Het zit hem in de details: miljoenen mensen zagen al hoe Lionel Messi bal stiekem verlegt om nadien heerlijke vrije trap te scoren

Lionel Messi en Inter Miami, het is voorlopig een geslaagd huwelijk met zeven goals van de Argentijn in amper vier optredens. Goed voor een plek in de kwartfinales van de Leagues Cup. Op Twitter verscheen deze week een video van vlak voor zijn heerlijke vrije trap tegen Dallas. Daarin is te zien hoe Messi de bal een paar keer verlegt terwijl de scheidsrechter niet kijkt. Centimeters die er uiteindelijk toe deden, want Messi trapte de vrije trap vlak naast de paal recht in de kruising. De video werd intussen al meer dan 3 miljoen keer bekeken.