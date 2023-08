Dan toch geen 10.000: zo veel stappen moet je volgens nieuw onderzoek echt doen om gezond te blijven

Hoewel 10.000 stappen per dag lang gezien werd als “het magische aantal” dat je nodig had om fit en gezond te blijven, heeft nieuw onderzoek nu aangetoond dat het ook met minder dan de helft al kan.

Het ene onderzoek zei 10.000, het andere vond 7.500 al genoeg, terwijl nog een ander dan weer 15.000 noodzakelijk vond. Er zijn de voorbije jaren al heel wat studies de revue gepasseerd over hoeveel stappen we nu precies per dag moeten doen “om fit en gezond te blijven”.

Een team van de medische universiteit van het Poolse Lodz en de erg hoog aangeschreven Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit doet nu ook hun duit in het zakje. Volgens hun analyse - uitgevoerd bij meer dan 226.000 mensen van over de hele wereld - is zelfs 4.000 stappen per dag al genoeg om het risico op vroegtijdig overlijden door eender welke oorzaak te verminderen.

Meer nog: iets meer dan 2.300 dagelijkse stappen zou het risico op hart- en vaatziekten al reduceren en per 1.000 stappen die je extra bovenop de 4.000 doet, vermindert het risico op vroegtijdig overlijden met 15 procent. “Hoe meer stappen (tot een bovengrens van 20.000, red.), hoe beter”, concluderen de onderzoekers.

De gezondheidsvoordelen gelden ook voor alle geslachten en leeftijden, ongeacht hun afkomst en waar ze woonden. “De grootste voordelen worden echter opgemerkt bij de 60-plussers”, aldus professor Maciej Banach van de universiteit van Lodz. “Ook al zijn er steeds betere medicijnen en behandelingen beschikbaar, we moeten blijven benadrukken dat veranderingen in levensstijl, zoals aanpassingen aan ons dieet en mate van lichaamsbeweging, de belangrijkste helden van onze analyse waren.”

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is onvoldoende lichaamsbeweging jaarlijks verantwoordelijk voor 3,2 miljoen sterfgevallen.