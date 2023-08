Kwakkelweer heeft ook voordelen: pak minder kinderen verloren gelopen aan zee

Het kwakkelweer in juli brengt toch een beetje goed nieuws: er liepen amper 208 kinderen verloren op het strand, ofwel 75 procent minder in vergelijking met vorig jaar. “Al zal het nu nog een pak drukker worden op het strand”, aldus An Beun van het IKWV.

Vorige zomer liepen nog 879 kinderen verloren langs onze kust in juli, maar dat aantal werd afgelopen maand herleid tot een fractie: 208 om precies te zijn.

Koksijde spande de kroon met 51 kindjes die even de weg kwijt waren, Blankenberge en Oostende volgen met elk 37. “Het kwakkelweer in juli, op enkele goede dagen in het begin van de maand na, is uiteraard de meest logische verklaring: weinig strandgangers en minder drukke stranden leiden automatisch tot minder verloren gelopen personen”, aldus An Beun, algemeen directeur van het IKWV.

Het aantal is ook het laagste in jaren. In 2021 moesten 462 kinderen opgevangen worden, en in 2020 389. “Het IKWV hoopt natuurlijk ook dat de vlotte verdeling van de gratis polsbandjes en de vele campagnes van de kustgemeenten ook hun steentje hebben bijgedragen”, aldus Beun. “Zoals altijd worden 750.000 gratis polsbandjes ter beschikking gesteld.”

Nog niet voorbij

Vanaf deze week wordt opnieuw mooi weer voorspeld, waardoor ouders en strandgangers worden opgeroepen om attent te blijven. “We vermoeden dat veel mensen hun gemis aan ‘vitamine zee’ willen inhalen en dat het dus een pak drukker zal worden op het strand”, zegt Beun. “Daarom vragen we graag aandacht voor de gebruikelijke veiligheidstips. Wie weet kunnen we het aantal verloren gelopen personen ook in de maand augustus beperkt houden.”

De redders aanspreken, een verdwaalbandje aandoen en je kinderen elk moment in de gaten houden, is daarom cruciaal.