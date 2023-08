Alle verdachten vrijgelaten na vondst lichaam in kraakpand, link met krakers helemaal niet duidelijk

De mensen die maandag werden opgepakt in de buurt van het kraakpand in Vilvoorde waar een dode werd aangetroffen, zijn vrijgelaten. Dat is vernomen bij het parket van Halle-Vilvoorde, dat wel een moordonderzoek heeft opgestart.

Het parket laat weten dat nog helemaal niet duidelijk is wat er zich heeft afgespeeld. Maandagochtend is er een vechtpartij geweest. ’s Avonds is er in dat kraakpand een lichaam aangetroffen. Of er een verband is met de vechtpartij, is niet helemaal duidelijk.

Zeven van de veertien mensen die werden opgepakt, zijn kinderen. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen dat ze iets te maken hebben met het overlijden.

Buurtbewoners die de politie hadden verwittigd, meldden dat ze verschillende mensen met knuppels hadden zien rondlopen.

Autopsie

Het parket bevestigt intussen dat verdachten werden verhoord die in het kraakpand verbleven, maar dat iedereen na verhoor mocht beschikken.

Vast staat alleen dat er maandagavond een overleden persoon werd aangetroffen in het kraakpand en dat het parket een wetsdokter heeft aangesteld die aanwijzingen zag voor een gewelddadig overlijden. Maar of er een rechtstreekse link is met de krakers, is niet duidelijk. Alleen werd dat lichaam in het kraakpand aangetroffen.

LEES OOK. Dode in kraakpand na vechtpartij: “Slachtoffer zo zwaar toegetakeld dat zijn identiteit nog onbekend is”

“Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor moord lastens onbekenden en ter plaatse afgestapt met een wetsdokter, de technische recherche van de federale politie, het parket en de onderzoeksrechter. Vandaag zal een autopsie uitgevoerd worden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet gekend.”

De krakers verblijven illegaal in het land. Over eventuele antecedenten of eerdere uitwijzingen heeft de stad geen informatie.

Geen eigendom van Katholiek Onderwijs Vilvoorde

De directeur van het Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem laat intussen weten dat de krakers niet in een pand van het KOV zaten. “Het is jammer dat het zover is moeten komen en ons medeleven gaat uit naar het slachtoffer en zijn naaste familie”, zegt algemeen directeur Johan Van Engelant. “Verder leven we zeker ook mee met de buurtbewoners die al een tijdje slachtoffer zijn van de overlast die deze illegale krakers veroorzaken in de buurt.”

Steegje

“Ik wil wel duidelijk maken dat de krakers niet in ons pand zitten. De krakers verbleven in een pand in de Mechelsestraat 15 en de Kolveniersstraat 3. We hebben een mondelinge overeenkomst met de eigenares om die gebouwen over te kopen, maar hebben die nog niet verworven. De krakers hadden toegang tot die panden via het steegje onder een gebouw dat het KOV een tijdje geleden heeft aangekocht. Dat steegje mogen wij niet afsluiten. Gezien beide panden waar de krakers zaten nog niet onze eigendom zijn, is er niets dat wij konden doen, buiten de stad Vilvoorde en de politie op de hoogte te brengen dat de krakers niet bij ons zaten en ze te verwijzen naar de eigenares van de panden.”