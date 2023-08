Aardappeltelers vinden zeldzame reuzenrups van vlinder uit ‘The Silence of the Lambs’: “De kleuren zijn spectaculair”

Op het plukveld van De Witte Wortel in de Blijstraat in Denderbelle hebben telers Mario De Wit en Mieke De Witte bij het oogsten van de aardappelen een volgroeide rups van de doodshoofdvlinder gevonden. Het gaat om een buitengewoon grote rups die met haar 12 centimeter lengte een van de zwaarste en uitzonderlijkste insecten is die je in ons land kunt aantreffen.

Telers Mario De Wit en Mieke De Witte konden hun ogen niet geloven bij het zien van de rups van de doodshoofdvlinder. “We gingen wat aardappelen uitdoen en ik zag iets fluorescerend op de bladeren”, zegt Mieke. “Ik nam de app van Natuurpunt erbij en die vertelde dat het om een zeldzaam insect ging.”

“Ik heb nog nooit zo een grote rups gezien. Wij gebruiken geen pesticiden en doen ook alles met de hand, misschien dat de rups daarom kon overleven. We verkopen onze aardappelen ook niet, want voor de verkoop moeten ze blijkbaar bespoten worden. We zijn vooral superblij dat ons veld een plek is waar zeldzame dieren een habitat vinden.”

Vanuit Afrika

De doodshoofdvlinder, een iconische nachtvlindersoort die onder meer bekend is uit de film The silence of the lambs, is een trekvlinder in onze contreien. “Jaarlijks vliegen volwassen vlinders vanuit het warme Afrika naar Europa om hier hun eitjes af te zetten”, zegt Lebbekenaar Ruben Meert van de . “Dat doen ze vooral op planten uit de nachtschadefamilie, waaronder de aardappel. De soort komt elk jaar in wisselende aantallen voor, maar is in de regel zeldzaam in ons land.” (Lees verder onder de foto)

De soort komt elk jaar in wisselende aantallen voor, maar is in de regel zeldzaam in ons land. — © IF

De kans is groot dat deze rups, die eerstdaags zal verpoppen in de bodem, tijdens de komende herfst een volwassen vlinder wordt. “Die vlinders voeden zich met hun korte roltong vooral met honing, die ze stelen bij bijenvolken. Tijdens hun rooftocht gebeurt het weleens dat een exemplaar wordt doodgestoken. Veel vondsten van de doodshoofdvlinder worden dan ook door imkers gedaan, die soms doodgestoken exemplaren in hun korven aantreffen.”

“Doodshoofdvlinders kunnen in geen enkel stadium onze winters overleven. Het is dus elk jaar weer afwachten in welke mate de soort België weet te bereiken”, aldus nog Ruben Meert. “Een rupsenvondst als deze blijft in elk geval apart, al was het maar door de spectaculaire kleuren op het lichaam.”

Het dier werd in een terrarium geplaatst om te proberen er een vlinder uit te kweken.