Zulte Waregem droomt van herhaling van kampioenenseizoen 2004-2005, maar ex-assistent Eddy Van den Berge beseft dat Essevee de titel niet cadeau zal krijgen: “Hoofd koel houden als het eens minder gaat”

Na de pijnlijke degradatie uit de Jupiler Pro League begint Zulte Waregem zondag in de thuismatch tegen het gepromoveerde Francs Borains als één van de titelfavorieten aan het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League. Aan de Gaverbeek droomt iedereen van een herhaling van het seizoen 2004-2005, toen Essevee afgetekend kampioen werd in de toenmalige tweede klasse. Op 17 april 2005 barstte een groots volksfeest los, ondanks een 0-2-nederlaag tegen Antwerp. Boegbeeld Eddy Van den Berge, destijds assistent van trainer Francky Dury, geeft zijn ex-club tips om binnen enkele maanden opnieuw de titel te veroveren.

“Het kampioenenjaar in 2005 was pas mijn tweede seizoen bij Essevee”, blikt Eddy Van den Berge terug. “We trainden toen enkel maar in de vooravond en hadden een technische staf die slechts drie personen telde, met Francky Dury als hoofdcoach. Na de titel en promotie zetten we de stap naar het profbestaan en we wonnen warempel meteen de Beker van België dankzij een 2-1-overwinning in de finale tegen Moeskroen.”

Maar terug naar het kampioenenjaar. Essevee begon in de zomer van 2004 voortvarend aan het seizoen en het was dan ook geen verrassing dat het team van Dury de eerste periodetitel veroverde. “We waren toen ook de grote titelfavoriet. Die eerste periodetitel betekende toch al een eerste geruststelling”, weet Eddy Van den Berge nog. “Antwerp werd wel herfstkampioen, maar na Nieuwjaar zetten we een enorme reeks neer. De 1-2-overwinning tegen rechtstreeks concurrent Geel op vijf speeldagen van het einde was doorslaggevend. De week nadien verloren we wel met 0-2 van Antwerp, maar door de nederlaag van Geel in Roeselare, was de titel toch een feit. Uiteindelijk sloten we het seizoen af met 13 punten voorsprong op Roeselare, 17 op Geel en 23 op Antwerp en Waasland. Ik vind dat je dan mag stellen dat we echt wel de verdiende kampioen waren. Zo’n voorsprong liegt er niet om.”

“Een vlot scorende spits, zoals Ibrahim Tankary destijds, is onmisbaar als je de titel ambieert. Net als een goede sfeer en een echte vriendengroep in de kleedkamer” Eddy Van den Berge

Een belangrijk wapen in die promotiestrijd was zonder enige twijfel Ibrahim Tankary. De spits uit Niger was goed voor achttien goals en had zo een groot aandeel in de titel van Zulte Waregem. “Jammer dat hij op het einde op training een zware knieblessure opliep, maar het zegt genoeg dat hij toch topschutter werd. Zijn doelpunten waren enorm belangrijk. Zo’n vlot scorende spits is onmisbaar als je de titel ambieert”, beseft Van den Berge.

© vdb

Toch vormde een opvallend Vlaams getinte centrale as tijdens dat onvergetelijke seizoen dé ruggengraat van Zulte Waregem. “Jongens als Minne, Leleu, D’Haemers, Meert, Sergeant en Van Nieuwenhuyze zouden ook in eerste klasse het mooie weer maken. Vergeet echter niet dat ook ene Frederik D’Hollander (de huidige hoofdtrainer, red) toen actief was bij Zulte Waregem”, glimlacht Van den Berge. “Hij zorgde toen zelfs voor de winning goal in die cruciale match op Geel. Onze lokale verankering was toen ook typisch voor de club en volgens mij is dat essentieel voor een vereniging zoals Zulte Waregem. Het zorgde voor een enorme sfeer in de kleedkamer. Noem het gerust één grote vriendengroep.”

Geloven in je team

Eddy Van den Berge weet dus als ervaringsdeskundige hoe lastig het is om de poorten naar het hoogste niveau open te beuken. “Je moet rustig blijven als het eens minder gaat. Wij hadden toen ook een mindere periode, maar dan moet je het hoofd koel houden en blijven geloven in je team. Dat is essentieel om een titel te grijpen in tweede klasse, want je krijgt het echt niet cadeau.”