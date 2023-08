VIDEO. Terwijl Kylian Mbappé zich amuseert in ‘team van outcasts’, haalt PSG zijn afbeelding weg aan Parc des Princes

Dat het er bovenarms opzit tussen het bestuur van PSG en Mbappé is al even duidelijk. Nadat de Fransman in een brief aangaf volgend jaar gratis te willen vertrekken, lieten de PSG-bazen de aanvaller thuis van hun internationale tour In Azië. Mbappé liet dat echter niet aan zijn hart komen en trainde - met de glimlach- mee met andere overbodige spelers zoals Julian Draxler, Georgino Wijnaldum en Leandro Paredes.

Intussen weigerde Mbappé een ultiem voorstel van de Franse kampioen, die volgens de geruchten ervan overtuigd is dat de steraanvaller volgende zomer gratis vertrekt naar Real Madrid. Het lijkt er voorlopig dus niet op dat Mbappé snel in actie zal komen voor PSG, dat spits Goncalo Ramos wegkocht bij Benfica voor 80 miljoen en Ousmane Dembélé haalde bij Barcelona.

Wat er ook van aan is, op sociale media verscheen deze week een video van enkele werkmannen die de afbeelding van Mbappé aan het Parc des Princes weghalen. Ook zouden er voortaan geen shirts met zijn naam op te koop zijn in de fanshop.

Niet dat Mbappé komende zaterdag in de basis zal staan voor de opener van de Ligue 1 tegen Lorient, maar weg is de Fransman nog niet. Een later beeld toont namelijk dat de volledige poster aan het stadion verwijderd werd en dus niet specifiek de kop van Mbappé. Wordt vervolgd.