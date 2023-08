Hein Vanhaezebrouck wil nog meer tactische varianten uitkienen: “We zijn als team al completer en complexer geworden”

AA Gent ontvangt vanavond het Poolse Pogon Szczecin en dat belooft een stevige klus te worden voor de Buffalo’: “Pogon wordt een ander kaliber dan Zilina in de eerste ronde. Dat is misschien logisch maar dat is niet altijd zo in Europa. Kijk naar Club Brugge dat volgens mij in de eerste ronde een Deense subtopper als tegenstander had en dus een lastigere opponent dan nu”, aldus Vanhaezebrouck.

“Ik had veel respect voor Zilina maar Pogon is een ploeg uit een hoger aangeschreven competitie dan Slowakije”, stak Hein Vanhaezebrouck dinsdagmiddag van wal. “Polen is een stevige competitie. Dat weten we ook dankzij onze ontmoeting in het recente verleden met Rakow, die we twee jaar geleden hebben bekampt. Deze ploeg heeft evenwel meer ervaring en is steviger maar beschikt daarnaast ook over individuele kwaliteiten en duelkracht. Ze scoren makkelijk.”

Waar Zilina nog een hapklaar blokje bleek, lijkt Pogon Szczecin zich nadrukkelijk te manifesteren als een te duchten tegenstander: “Pogon wordt een ander kaliber dan Zilina in de eerste ronde. Dat is misschien logisch maar dat is niet altijd zo in Europa. Kijk naar Club Brugge dat volgens mij in de eerste ronde een Deense subtopper als tegenstander had en dus een lastigere opponent dan nu. Dat ligt bij ons wel even anders maar we zullen ons toch proberen te kwalificeren.”

Voeten op de grond

Ondertussen probeert Vanhaezebrouck om intern elke mogelijke uiting van euforie te bannen: “De stemming gaat op sommige nieuwsredacties misschien nogal snel up en down. Dat is bij ons op bepaalde niveaus ook wel zo, gelukkig niet bij de sportieve mensen. Wij blijven met onze voeten op de grond, ook als het goed gaat. Dan proberen we nuchter en gefocust te blijven want het kan heel snel omslaan.”

Toch erkent de Gentse coach dat de vier opeenvolgende overwinningen - zowel in de Jupiler Pro League en de voorrondes van de Conference League kan AA Gent immers een perfect rapport voorleggen – voor een mentale boost hebben gezorgd: “We zijn nog maar begonnen maar het is beter starten met positieve resultaten dan met nederlagen en puntenverlies. Dit konden we vermijden maar zondag kwamen we er toch dichtbij, door ons eigen toedoen jammer genoeg. Dat hebben we rechtgezet en dit geeft onze groep een boost.”

“Het is ook altijd totaal verschillend om in de competitie te spelen in vergelijking met Europa. Als je doorgaat is een Europese nederlaag niet zo erg zolang je maar de volgende ronde haalt. In de competitie wil je zo weinig mogelijk punten verliezen. We zijn evenwel goed in het schakelen, zelfs bij mindere resultaten. Dat hebben we de voorbije jaren ook al bewezen. Na slechte Europese matchen stonden we er. Of omgekeerd. Nu zitten we in een positieve flow na twee Europese zeges en twee competitiezeges.”

AA Gent is niet meer zo makkelijk te analyseren

Toch kreeg Vanhaezebrouck gisteren slecht nieuws te horen vanuit de Gentse medische staf: “Nurio zijn we kwijt voor een paar weken, dus onze kleine kern is weer wat kleiner geworden. Dat is het slechte nieuws van de dag. We proberen om de zoveel dagen een fitte groep te hebben, dat is het voornaamste. Als ik kan, als ik dus voldoende spelers heb, roteer ik. Deze keer spelen we een dag vroeger, op woensdag, dat is geen cadeau: in zeven dagen zullen we drie matchen gespeeld hebben.“

Ondertussen broedt Vanhaezebrouck op een tactische variant waarmee hij het team van zijn Pogon-collega, Jens Gustafsson, kan verrassen: “We hebben verschillende systemen, de diagonalen zijn evenwel ver zoek. Nurio trapte in Mechelen enkele diagonale passes maar ons voetbal is nu ook helemaal veranderd. We spelen niet meer op dezelfde manier als in het verleden maar we zijn als team inderdaad wel al completer en complexer geworden. We kunnen meerdere dingen doen en daardoor is het misschien moeilijker voor anderen. Vorig jaar zijn we ook al een andere weg ingeslagen, proficiat aan mijn groep hiervoor”, aldus nog Vanhaezebrouck die wel nog een extra opdracht heeft voor zijn team. “Ik wil graag dat mijn groep zelf nog vaker zaken aanpakt, we hebben op dat punt nog een lange weg te gaan.”