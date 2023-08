Waarom het geen toeval lijkt dat vervreemde zoon van Thaise koning na 27 jaar plots weer opduikt

Voor het eerst in bijna drie decennia is een vervreemde zoon van de Thaise koning Rama X opnieuw opgedoken in hoofdstad Bangkok. Zijn plotse én onaangekondigde bezoek lijkt geen toeval te zijn.

Daar was hij dan. Na 27 jaar arriveerde een schijnbaar rustige Vacharaesorn Vivacharawongse, de tweede zoon van de Thaise koning, zondag op de luchthaven van Suvarnabhumi om vervolgens enkele bezoekjes te brengen in de hoofdstad. De 42-jarige trok samen met zijn echtgenote onder meer naar de beroemde Wat Phra Kaew-tempel en een kinderdagverblijf voor kansarme gezinnen.

“Ik ben lang weggeweest”, zo vertelde hij dinsdag aan de massaal opgetrommelde pers. “Maar ik heb overal een warm welkom gekregen. Het is een droom die uitkomt dat ik nu terug ben. Toen ik net voor de landing uit het raam keek, was ik erg opgetogen. Ook al ben ik lang in het buitenland geweest, ik ben nooit vergeten dat ik een Thai ben en hoe belangrijk onze cultuur wel is.”

Vacharaesorn Vivacharawongse bezocht onder meer een kinderdagverblijf voor kansarme gezinnen. — © AP

Prinses in coma

Een reden voor zijn plotse terugkeer gaf Vacharaesorn en ook het Paleis heeft voorlopig nog geen officiële reactie gegeven. Zijn plotse bezoek komt dan ook op een erg moeilijk moment voor het Thaise koningshuis. De oudste dochter van koning Rama X, prinses Bajrakitiyabha Narendira Debyavat, die door de meesten gezien werd als geschikte troonopvolgster, ligt al sinds december vorig jaar in het ziekenhuis. Volgens de meest recente publieke verklaring (uit januari) zou ze nog altijd in coma liggen nadat ze met ernstige hartritmestoornissen te maken kreeg als gevolg van een infectie.

Vacharaesorn en zijn drie broers wonen al in het buitenland sinds midden jaren 90 van vorige eeuw, nadat hun vader en toenmalige kroonprins zijn scheiding van hun moeder Sujarinee aankondigde na een publiekelijke beschuldiging van overspel. Zijn zus keerde al snel terug naar Thailand en groeide op als lid van de koninklijke familie. Vacharaesorn, die in de VS advocaat werd, heeft geen formele koninklijke titel. Toch rijzen er heel wat vragen over de reden van zijn terugkeer. Wil hij de troon opvolgen?

Politieke impasse

Tegelijk keert hij ook terug op een moment dat zijn land zich in een politieke impasse bevindt. In mei won Pita Limjaroenrat met zijn progressieve partij Move Forward nog de verkiezingen in Thailand. Hij kreeg 14 miljoen stemmen achter zich, maar toch wordt de hervormingsgezinde kandidaat maar niet benoemd tot premier. Daarvoor moest hij namelijk een meerderheid in het parlement en de senaat vinden. En daar knelt het schoentje, want vooral in de senaat zijn veel leden aangesteld door het leger. Zij zijn koningsgezind en eerder conservatief, terwijl Move Forward de wet die majesteitsschennis strafbaar maakt net wil afvoeren.