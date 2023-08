Lotte Kopecky is onze nieuwe superster. Al twee keer mocht ze de regenboogtrui aantrekken op het WK in Glasgow. En dat is ook de jonge fans niet ontgaan. Is Lotte de nieuwe Camille of Pommelien? Heb jij een kleine of jonge superfan in huis? Of droomt je buurmeisje van een ontmoeting met Lotte? Laat het ons weten!