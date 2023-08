73-jarige Willem opent studentencafé: “Als ik een been breek, voeren die jonge gasten mij wel naar de dokter”

Cafébaas Willem Van Tittelboom (73) weet van geen ophouden. Met ‘den Bon Vivant’, op de hoek van het Bijlokehof waar vroeger De Robot was, opent hij al zijn twintigste café. De afgelopen negen jaar baatte hij aan de Vooruit de Omgekeerde Wereld uit, maar het was tijd voor wat nieuws.

Als je Willem hoort praten, voelt het alsof hij al tien levens heeft geleefd. De Gentenaar studeerde af als moraalfilosoof, gaf les in een middelbare school, runde ooit een verzekeringskantoor, had op een bepaald moment 250 sigarettenautomaten in Gent, verkocht websites, managede een muziekgroep en hij richtte samen met Roland Duchâtelet de politieke partij Vivant op.

Een rode draad is ver te zoeken, behalve dan dat Willem al 45 jaar cafébaas is. “In 1977 opende ik mijn eerste café”, zegt hij trots. “Dat was café ’t Gravensteen op het Veerleplein, ’t Steentje in de volksmond. Erna heb ik nog een twintigtal cafés gehad waaronder studentencafé De Graffiti aan de Blandijn, Den IJskelder op het Veerleplein, volkscafé de Zoom Zoom op de Tentoonstellingslaan en een paar Willy’s: Willy I, Willy II, Willy III.” (Lees verder onder foto)

Waar vroeger de Robot was, opent de Bon Vivant. — © JID

De oudste man van België

De afgelopen negen jaar baatte Willem De Omgekeerde Wereld aan de Vooruit, maar hij wou een andere richting uit. Vrijdag opent hij een gloednieuw café, den Bon Vivant, op de hoek van het Bijlokehof en de Louis Pasteurlaan, vlak bij het KASK. Op 73-jarige leeftijd. “Ik voel mij achttien, dus waarom niet”, zegt de punker. “Als ik een been breek, dan bind ik er een stok rond en ga ik verder. Die gasten zullen mij wel naar de dokter voeren.”

Willem kijkt naar Linus, één van de vijftien studenten die hier aan de slag gaan. Den Bon Vivant is vooral een studentencafé. Tijdens het openingsweekend (dat eigenlijk vijf dagen duurt) worden er pintjes en frisdrank aan 1,5 euro verkocht. “Je moet al ver gaan om dat nog ergens te krijgen”, zegt Linus, die het café mee opbouwde. “Na de opening verkopen we pintjes aan 2,20 euro, wat nog altijd weinig is in Gent.”

Voorlaatste

Of Willem met dit café zal eindigen, is zeker niet gezegd. “Ik zeg altijd dat het mijn voorlaatste café is”, lacht hij. “Als ik wist dat den Bon Vivant mijn laatste ging zijn, was ik er niet aan begonnen. Mijn langetermijnplan is om de oudste man van het land te worden. Onlangs stond de huidige oudste in de krant omdat hij 109 jaar was geworden, zo moeilijk kan dat toch niet zijn?”

INFO: den Bon Vivant, Bijlokehof 1. Open van maandag tot en met vrijdag van 11.30 tot 2 uur.