Dimitri De Condé: “Wij volgen Paul Onuachu op, maar zijn terugkeer is duur en moeilijk dossier voor Genk”

Dag Dimitri, met welk resultaat zal je tevreden terugkeren van het reisje naar Griekenland?

De Condé: “Ik denk dat het belangrijk is voor ons dat we de terugwedstrijd zeker open houden. Als je dan niet zou verliezen daar, lijkt me dat een fantastisch resultaat.”

Is die teleurstelling van tegen Servette al volledig doorgespoeld, of draag je die toch nog ergens mee?

“Ik denk dat je dat toch wel een beetje meedraagt. Maar uiteindelijk, of je nu wint of verliest, dit is topsport. Dus moet je de volgende wedstrijd gewoon weer presteren. Maar dat is ook het leuke aan die Europese wedstrijden: we hebben maar twee dagen om na te denken en krijgen alweer een opportuniteit om - weliswaar in heel moeilijke omstandigheden in Athene - een goed resultaat bijeen te voetballen.”

Het feit dat er geen Champions League-voetbal volgt, maakt dat het moeilijker om bepaalde transfertargets binnen te halen?

“Nee, niet echt. We wisten sowieso dat we drie sterke tegenstanders moesten uitschakelen om Champions League te spelen, dus makkelijk ging dat niet zijn. Natuurlijk, daar hoop je op en droom je van, maar dat gaat niet het vervolg beïnvloeden. Het is wel zo dat wij nog geen enkele speler verkocht hebben, we hebben alles samengehouden. Maar we gaan binnenkort wel even kijken hoe we uit die kwalificatiewedstrijden komen, om dan hopelijk op het eind van de mercato nog iets te doen.”

Een extra spits blijft de prioriteit?

“Ja, dat is geen geheim. Wij willen er graag nog een spits bij, maar de puzzelstukjes moeten een beetje juist vallen. Het vervelende is dat die transfermercato gewoon veel te lang duurt. Clubs in Engeland zijn ook nog niet actief, die wachten liever tot eind augustus.”

Over clubs in Engeland gesproken, ligt een terugkeer van Paul Onuachu nog op tafel?

“Paul is een speler die wij opvolgen, maar ook niet de enige. We moeten daar niet naïef in zijn. Dat is geen gemakkelijk, maar wel een heel duur dossier. Dus wij moeten als club zien dat we daar de juiste keuze in maken.”