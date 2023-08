Drukke transferdag bij Union: Brusselaars verliezen Bart Nieuwkoop aan Feyenoord en springen in de dans voor Mats Rits

Van Rotterdam naar Brussel en terug. Bart Nieuwkoop (27) vertrekt bij Union en gaat opnieuw voor Feyenoord voetballen. De deal komt normaal gezien woensdag nog in orde. Intussen mengt Union zich ook in de strijd om Mats Rits (30) en heeft het net als Anderlecht een bod gedaan op de middenvelder van Club Brugge.

Eerst over Nieuwkoop: volgens onze informatie is Feyenoord bereid om zo’n 3,5 miljoen euro te betalen voor de wingback van Union. De Brusselaars wilden Nieuwkoop liever niet zien vertrekken omdat hij een absolute sterkhouder van de ploeg is op een sleutelpositie in het systeem van Alexander Blessin, maar de Nederlander had bij Union nog maar één jaar contract dus in die optiek is het logisch dat Union hem alsnog verkoopt. Anders dreigt Nieuwkoop volgend seizoen gratis te vertrekken en 3,5 miljoen euro is toch niet min.

Nieuwkoop zelf liet na de oefenwedstrijd van Union tegen Feyenoord midden juli al verstaan dat hij openstaat voor een vertrek. Er was na afloop veel interesse van de Nederlandse media in hem en hij genoot zichtbaar van de aandacht. De 27-jarige Nederlander is dan ook een rasecht jeugdproduct van de regerende kampioen uit de Eredivisie. In de zomer van 2021 verliet Nieuwkoop Feyenoord nog transfervrij voor een avontuur bij Union. Het is dus best logisch dat Union hem nu voor zo’n bedrag laat terugkeren naar de club van zijn jeugd.

© Isosport

Al worden het stilaan wel bijzonder veel vertrekkers bij de Brusselse club. Nieuwkoop is al de negende (!) in totaal die Union verlaat deze zomer en de zevende onbetwiste titularis. Na Boniface, Van der Heyden, Teuma, Lynen, Kandouss, El Azzouzi, Adingra en Vertessen schiet er nog maar weinig over van de ploeg die het vorig seizoen zowel in de beker en de Europa League als de competitie zo goed deed.

Heeft Union geld nodig? Zijn de ambities minder komend seizoen? Of vertrouwt de club zo hard op haar datascoutingssysteem dat het bestuur ervan overtuigd is dat het vertrek van al die sterkhouders kan opgevangen worden? Union startte alleszins bijzonder overtuigend aan het seizoen met zes op zes en leek in de wedstrijden tegen Standard en Anderlecht niet verzwakt, mede dankzij het sterke debuuut van nieuwkomers Rasmussen, Vanhoutte en Mac Allister. Maar met Lynen en Nieuwkoop vertrokken deze week wel nóg twee sterkhouders, die nog niet vervangen zijn. Afwachten of het zonder hen opnieuw lukt komend weekend tegen OHL en wie er nog bijkomt.

© Isosport

Rits als vervanger voor Lynen

In de zoektocht naar een vervanger voor Lynen -die dinsdag naar Werder Bremen trok- is Union voorlopig uitgekomen bij Mats Rits (30). Anderlecht krijgt zo concurrentie in de strijd om de middenvelder van Club Brugge. RSCA deed al een bod dat tussen 1 miljoen en 1,5 miljoen euro ligt, maar Club Brugge hoopt op een bedrag rond de 2 miljoen euro. Paars-wit en Club bereikten voorlopig nog geen akkoord over de overgang van de middenvelder en dus ruikt ook Union zijn kans.

Union deed intussen eveneens een bod op Rits. De middenvelder was wel al zo goed als rond met RSCA dat een stevig loon wil betalen en het is bekend dat Union doorgaans geen hoge standaardlonen betaalt. Afwachten of Union hem dus alsnog kan wegkapen. De middenvelder heeft nog een contract voor één seizoen bij Club. Blauw-zwart staat open voor een vertrek.