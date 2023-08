Ex-KVO-voorzitter Yves Lejaeghere denkt met voldoening terug aan tien jaar geleden en de titel in tweede klasse: “Laurent Depoître was onze beste transfer”

Precies tien jaar geleden promoveerde KV Oostende als kampioen van tweede naar eerste klasse. Baptiste Schmisser kopte op vier speeldagen van het einde tegen Eupen de beslissende treffer tegen de touwen. “Natuurlijk staat dat doelpunt op mijn netvlies gegrift”, zegt Yves Lejaeghere. “Ik herinner me ook nog goed dat alle supporters na die kampioenenmatch tegen Eupen op het terrein de titel vierden. De mensen waren zó tevreden. We beleefden veel aangename zaken in die acht jaar in tweede klasse, maar de titel was toch het absolute summum, een uniek moment. Toen ik in 2006 overnam van Eddy Vergeylen, was ik ervan overtuigd dat KVO geen jojoploeg maar een vaste waarde in eerste kon worden. Maar daarvoor hadden we wel een fundament én tijd nodig. Semi-profs werden fullprofs, vier keer per week ’s avonds trainen werd tot tweemaal per dag trainen en het secretariaat met twee groeide uit tot twintig medewerkers.”

“Tijdens de voorbereidingsperiode zei Guy Ghysel dat we zeker een ploeg voor de eindronde hadden, maar bij twee extra transfers misschien een team voor de titel. Ik haalde dus nog wat geld uit mijn portemonnee” Yves Lejaeghere

Yves Lejaeghere ziet een combinatie van drie belangrijke factoren waardoor KV Oostende het kampioenschap in 2013 won: een extra financiële investering, de stevige scouting en het geloof in trainer Fred Vanderbiest. “In die jaren groeiden we telkens structureel in omzet, personeel, organisatie,... Dat geld ging 100% naar betere spelers die we zelf intens hadden gescout. Zo verhoogde onze omzet elk jaar met twintig procent. De absolute extra financiële investering net voor het kampioenenseizoen was een eerste factor. Tijdens de voorbereidingsperiode zei Guy Ghysel dat we zeker een ploeg voor de eindronde hadden, maar bij twee extra transfers misschien een team voor de titel. Ik haalde dus nog wat geld uit mijn portemonnee (lacht). Wel was onze redenering bij twijfel: beter geen transfer dan een mislukte transfer. Maar soms moet je een risico nemen. Zo wisten we dat Sebastien Stassin blessuregevoelig was, maar we hebben hem toch binnengehaald en veel plezier aan hem beleefd.”

© Rudy Declerck

“Door de goede scouting van Guy Ghysel wierven we spelers als Laurent Depoître - onze beste transfer - aan. Net als Wouter Moreels en Niels De Schutter plukten we hem weg bij Eendracht Aalst”, vervolgt Lejaeghere. “Ghysel was een belangrijke factor voor de titel, dat wordt soms onderschat. In die acht jaar zei hij weinig verkeerde dingen wat spelerskennis betreft. Er was ook een klik tussen hem en de trainer. Door Guy liet ik me overtuigen om onze speler Fred Vanderbiest als trainer te kiezen. De gok om hem tot speler-trainer te promoveren, draaide goed uit. De geluksfactor speelde dus ook mee in de uiteindelijke titel.”

Teusje drinken

In eerste klasse combineerde Yves Lejaeghere de functies van voorzitter en algemeen directeur. Marc Coucke, die uit een audit een heel goed rapport bij het gezonde KVO vernam, kocht eerst 55 van zijn 95% van de clubaandelen. Nadat Patrick Orlans enkele maanden later commercieel manager geworden was, verliet Yves Lejaeghere de kustploeg. Coucke nam Lejaegheres resterende 40% aandelen over.

De promotie in 2013 leverde KV Oostende tien seizoenen eersteklassevoetbal op. Vorige lente degradeerde de kustploeg echter. “Natuurlijk ben ik ontgoocheld zoals elke supporter”, geeft Yves Lejaeghere toe. “Het familiale is er uiteraard minder. Misschien heb ik de typische redenering van oude mensen: vroeger was alles beter. Maar het was vroeger dan ook geestig, met alle bestuursleden en onze medische staf na de vergaderingen een teusje drinken. Nu zijn er buitenlandse eigenaars zonder gevoelens voor KVO. Zij doen het om puur economische redenen. Natuurlijk zie ik liever een Vlaamse ondernemer als eigenaar van KV Oostende, maar ach, dat is het moderne voetbal. Ik blijf echter een KVO-man tot en met en ik blijf ook supporter van de Rode Duivels, maar ik ga amper een tweetal keer per jaar naar het stadion. Ik volg de wedstrijden gewoon op televisie.”