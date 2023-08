Aardverschuivingen en evacuaties in Noorwegen na storm Hans

In de provincie Innlandet, ten noorden van Oslo, werden afgelopen nacht zestien aardverschuivingen en zes overstromingen gemeld, aldus de politie. Meer dan 600 mensen werden in veiligheid gebracht. Tot nu toe zijn er geen gewonden gemeld. De situatie blijft echter chaotisch en veel wegen zijn afgesloten.

Volgens radiozender NRK is er ook water binnengelopen in de waterkrachtcentrale van Braskereidfoss. Er zou een probleem zijn met de sluizen in de dam, waardoor het water vrij spel kreeg. De stuwdam dreigt ook te breken. De politie onderzoekt in overleg met het leger of de stuwdam eventueel gecontroleerd tot ontploffing gebracht kan worden.

Op andere plaatsen in het Scandinavische land worden ook noodsituaties en evacuaties gemeld. Grote delen van het dorp Nesbyene staan onder water en in de gemeente Ringerik moest een duizendtal mensen uit verschillende gebieden geëvacueerd worden nadat de rivier Storelva buiten haar oevers trad. Volgens persbureau NTB werden in andere gemeenten nog eens honderden mensen geëvacueerd.

Storm Hans

Storm Hans had de afgelopen dagen eerst Zweden getroffen en maakte kort daarna zijn intrede in Noorwegen. Woensdag waarschuwden meteorologen nog voor verdere regenval in delen van het zuiden van Noorwegen. De hoeveelheid regen die voor woensdagavond wordt verwacht is niet extreem, maar gezien de omstandigheden in de regio zouden de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn, schatte het meteorologisch instituut van het land. Hans veroorzaakte ook schade in Zweden en, in mindere mate, in Denemarken.