Kilometerslange file door zware autobrand op E40 tussen Nieuwpoort en Veurne

Een bestuurder die in zijn BMW richting Veurne reed merkte rond 14.10 uur op dat er iets haperde aan zijn wagen. Toen de bestuurder ook rook zag, manoeuvreerde die de auto op de pechstrook even voor de afrit van Oostduinkerke. De bestuurder kon snel nog enkele paperassen meegraaien en moest daarna snel vluchten, want in een mum van tijd stond de wagen in lichterlaaie.

Toen de brandweer ter plaatse was, schoten metershoge vlammen uit de wagen en was een zware, gitzwarte rookontwikkeling te zien boven de E40, die tot over de andere rijrichting blies. (lees verder onder de foto)

De autobrand ging gepaard met een zware rookontwikkeling. — © Davy Lucidarme

Kilometerslange file

Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, werd een signalisatiewagen geplaatst voor het ongeval waarna de brandweer de wagen begon te blussen. Daarbij werd ook een schuimtapijt aangelegd om het vuur onder controle te houden. De rechterrijstrook werd daarbij wel afgesloten en dat leidde snel tot zware verkeershinder. Om 15 uur stond reeds een file van meer van 5 kilometer die tot voorbij Nieuwpoort reikte. Het verkeer kan er maar moeizaam voorbij. De verkeershinder zal nog duren tot het uitgebrande wrak weg getakeld wordt. Een oorzaak is niet bekend.