GENT

Holebi’s botsen op reis nog steeds op vooroordelen en ongemakken. Daarom heeft het Gentse reisbureau van Dieter Covent en Julie De Jaeger zich gespecialiseerd in LGBTQ-reizen, in groep en op maat. “Als gay man is het niet altijd fijn om in te checken in een hotel”, klinkt het.