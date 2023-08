Harry en Meghan ook op familiewebsite niet langer “Koninklijke Hoogheden”

Het prinsenpaar had al in de lente van 2020 vrijwillig afstand gedaan van die titel. Maar op de website van het koninklijk paleis werd wel nog altijd hun koninklijke titel gebruikt.

De diensten van het paleis verdedigen zich door erop te wijzen dat de website meer dan 5.000 pagina’s aan informatie over het leven en werk van de Britse koninklijke familie bevat. “Na het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II is de inhoud regelmatig herzien en bijgewerkt. Maar sommige inhoud is mogelijk verouderd totdat dit proces is voltooid”, citeert The Telegraph uit een mededeling.

Ook voor koning Charles III zijn er aanpassingen gebeurd, want hij werd op de website nog omschreven als prins van Wales, naar zijn officiële titel als troonopvolger. Die titel gaat nu naar zijn oudste zoon prins William.